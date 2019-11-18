Жителей Москвы предупредили об аномально высоком давлении

В середине недели Московская область окажется возле центра холодного антициклона и ощутит повышение атмосферного давления. Об этом сообщают «Метеоновости».

Планируется, что температура воздуха в середине недели опустится до минусовых отметок, а столбики барометров, наоборот, поднимутся.

Как отмечается, атмосферное давление в центре антициклона будет достигать 787,5 мм рт. ст.

Синоптики рассказали, что до этого такие высокие показатели атмосферного давления были в 2018 году.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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