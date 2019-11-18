Большинство россиян негативно оценили отношения РФ и США
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Опрос ВЦИОМ показал, что абсолютное большинство россиян (85%) негативно высказались о текущих отношениях российской и американской сторон.
Стоит отметить, что за год граждане почти не изменили свое мнение к отношениям двух стран. В 2018 году опрос показывал, что 86% жителей России не считают отношения страны и Соединенных Штатов хорошими.
Согласно опросу, россияне чаще всего называли отношения двух стран «напряженными». Именно таким словом описали их 52% опрошенных. Еще 20% россиян назвали диалог стран «прохладным» и 13% — «враждебным».
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