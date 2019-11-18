Власти наградили защитившую детей от мужчины с ножом учительницу в Ставрополье

Учительнице начальных классов Марии Аксакаловой, защитившей детей от мужчины с ножом, власти вручили медаль «За заслуги перед Ставропольским краем». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

По данным следствия, 9 ноября в городе Нефтекумске мужчина с ножом попытался напасть на детей, которые играли на детской площадке. Ему преградила путь Аксакалова, сказав детям бежать. Мужчина попытался ударить ее ножом, но женщина увернулась.

Уточняется, что в отношении ранее судимого 63-летнего мужчины возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

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