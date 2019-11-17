«Марсианскую» погоду предрекли москвичам

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице ожидается «марсианская погода» до конца ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Под «марсианской» погодой синоптик имел в виду обилие пыли при устойчивых морозах и отсутствии снега.

По мнению синоптика, холода при малооблачной погоде будут создавать в столице пейзаж Марса, где земля без снега и много пыли.

«В воздухе будет пыль летать, хотя и ветер будет штилевой», — подчеркнул Тишковец.

Он добавил, что снег придет в столицу ближе к 1 декабря.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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