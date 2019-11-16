Жесткую посадку совершил частный самолет под Петербургом

Во Всеволожском районе Ленинградской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Об этом сообщает Regnum со ссылкой главное управление МЧС России по региону.

По данным ведомства, причиной инцидента стал отказ одного из двигателей транспорта во время учебного полета.

Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал.

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