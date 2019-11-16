У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Японии в 176 километрах от города Кацуура префектуры Тиба. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами и эвакуация не объявлялась.