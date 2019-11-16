Итальянские власти обратились к миру с просьбой о помощи

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Власти Италии обратились ко всем небезразличным к Венеции людям и попросили помочь городу после наводнения. Об этом написал мэр Луиджи Бруньяро в Twitter.

«Благодаря вашей помощи Венеция вновь засияет», — написал Бруньяро.

Как отмечается, стране нужны деньги на восстановление пострадавших архитектурных памятников и «общечеловеческого достояния». Каждый желающий поможет пожертвовать хотя бы два евро на реставрацию.

Кроме того, до этого камбин Италии провел срочное заседание и решил выделить €20 млн на устранение последствий наводнения.

В Венеции был введен режим чрезвычайного положения из-за того, что уровень воды поднялся на 1,8 м. Площадь Сан-Марко была затоплена белее чем на один метр шестой раз за 1200 лет.

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