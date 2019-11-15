Скворцова сообщила о снижении смертности от инсультов и инфарктов
Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала об уменьшении смертности от инсультов и инфарктов. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
Она заявила, что в последние десять лет смертность от инсультов сократилась в два раза.
Кроме того, по словам министра, на 20% уменьшилось число летальных исходов от острых инфарктов миокарда.
Также Скворцова добавила, что в два раза сократилась смертность от комбинированной травмы и ДТП.
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