Скворцова сообщила о снижении смертности от инсультов и инфарктов

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Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала об уменьшении смертности от инсультов и инфарктов. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Она заявила, что в последние десять лет смертность от инсультов сократилась в два раза.

Кроме того, по словам министра, на 20% уменьшилось число летальных исходов от острых инфарктов миокарда.

Также Скворцова добавила, что в два раза сократилась смертность от комбинированной травмы и ДТП.

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