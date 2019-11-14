Задержан подозреваемый в стрельбе в калифорнийской школе

Стали известны новые подробности о стрельбе в школе Согас Хай в Калифорнии, США. Об этом сообщил в Twitter шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва.

По заявлению шерифа, подозреваемый был задержан правоохранительными органами и в настоящий момент проходит лечение в местном госпитале.

Вильянуэва также анонсировал проведение пресс-конференции по вопросам случившегося.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в 8.00 утра по местному времени (19.00 мск) в школе Согас Хай в городе Санта-Кларита.

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