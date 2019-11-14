Брошенного хозяевами щенка с хвостом на лбу спасли от холода в США

В США в штате Миссури появился щенок, который имеет странный отросток на лбу, похожий на хвост. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 10-месячный щенок был обнаружен на улице на морозе и отдан членам организации по спасению собак Mac's Mission, в результате чего у животного зафиксировали обморожение одной лапы. Вместе с ним был найден более взрослый пес, которая, как предполагается, является его отцом.

Уточняется, что щенка назвали «Нарвал — маленький волшебный пушистый единорог» из-за небольшого отростка, расположенного между глаз питомца и напоминающего дополнительный хвост.

Ветеринары сделали рентгеновские снимки и отметили, что отросток не имеет никаких медицинских показаний для удаления, он не причиняет питомцу дискомфорт.

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