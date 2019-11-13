Жертвами крупного наводнения в Венеции стали двое человек

Из-за крупного наводнения в Венеции появились первые жертвы. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По его данным, из-за ЧП погиб пожилой мужчина и еще один человек, возможно, по естественным причинам.

Отмечается, что вечером 13 ноября в городе уровень воды может достичь отметки 1,2 м.

До этого мэр Венеции Луиджи Бруньяро объявил в городе бедственное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Венеция опять утонула

— В Венеции объявят режим стихийного бедствия из-за наводнений

— Названа причина наводнения в Венеции