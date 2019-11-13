Жертвами крупного наводнения в Венеции стали двое человек
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Из-за крупного наводнения в Венеции появились первые жертвы. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
По его данным, из-за ЧП погиб пожилой мужчина и еще один человек, возможно, по естественным причинам.
Отмечается, что вечером 13 ноября в городе уровень воды может достичь отметки 1,2 м.
До этого мэр Венеции Луиджи Бруньяро объявил в городе бедственное положение.
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