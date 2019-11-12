Мошенники украли более 420 тысяч рублей у москвича, перевыпустив его SIM-карту

Неизвестные злоумышленники украли у жителя Москвы более 420 тыс. рублей с банковской карты, перевыпустив его SIM-карту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как отмечается, сообщение в полицию поступило от россиянина 1962 года рождения.

Он заявил, что ему пришло смс-сообщение о том, что происходит замена SIM-карты и с просьбой позвонить по указанному номеру, если замену производит не он.

Спустя некоторое время номер москвича перестал работать, он позвонил оператору и рассказал о ситуации, ему посоветовали обратиться в ближайший салон связи с письменным заявлением.

Мужчине восстановили его SIM-карту, однако позже он получил уведомление из банка о том, что с его карты снято 50 тыс. рублей. Потерпевшего спросили, не совершал ли он какие-либо транзакции. Его ответ был отрицательным.

После мужчина проверил свой баланс, с его банковского счета был осуществлен перевод на другие счета на сумму 421 894 рубля.

В настоящее время по факту произошедшего полиция проводит проверку.

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