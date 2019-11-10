Синоптики «отодвинули» климатическую зиму в Москве до конца месяца
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в 10 ноября, откладывается до конца месяца, передает РИА «Новости».
«Климатическая зима отменяется на сегодня в Москве. Она еще наступит не скоро, как минимум, в самом оптимистичном варианте, в последней декаде ноября», — прогнозирует синоптик.
Тишковец пояснил, что климатическая зима должна была наступить в Москве, 10 ноября, согласно климатическим законам.
Ранее он сообщил, что предстоящая зима может быть аномально теплой.
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