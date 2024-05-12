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ВСУ атаковали поселок Теткино в Курской области

ВСУ нанесли удар беспилотниками по поселку Теткино в Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Теткино Глушковского района Курской области с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в официальном Telegram-канале.

»Поселок Теткино <...> атаковали украинские дроны», — отмечается в публикации.

Согласно информации областного правительства, дроны, начиненные взрывчаткой, приземлились на личные автомобили местных жителей. В результате удара сгорели грузовая машина КамАЗ и легковое авто. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

«Обошлось без пострадавших», — подчеркивается в сообщении.

Некоторое время назад губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские войска атаковали поселок Теткино Глушковского района Курской области. После сброса взрывных устройств с дронов-камикадзе загорелись три дома. Никто не пострадал.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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