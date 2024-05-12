Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продюсер раскритиковал судей «Евровидения» за игнорирование участницы из Израиля

Продюсер Бабичев заявил, что у Эден Голан украли победу на «Евровидении»

close
100%
Global Look Press

Критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru заявил, что жюри украло победу у участницы «Евровидения» от Израиля Эден Голан.

«Отличная певица из Израиля по политическим причинам получила очень мало баллов, жюри словно вычеркнуло ее. Можно сказать, что у нее украли победу. Израиль резко вырвался вперед после зрительского голосования, и, если бы оценки жюри были другие, Израиль вполне бы мог одержать победу в этом году», — высказался Бабичев.

Израильская певица Эден Голан, которая вышла в финал международного песенного конкурса «Евровидение», попала в базу украинского сайта «Миротворец». Украина обвинила артистку в «легализации оккупации Крыма», незаконной коммерческой деятельности на оккупированных территориях, нарушении государственной границы страны и участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

«Евровидение-2024» выиграл представитель Швейцарии Nemo (Немо Меттлер) с композицией «The Code».

Ранее Бородина рассказала об отношении к русским в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами