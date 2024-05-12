Продюсер раскритиковал судей «Евровидения» за игнорирование участницы из Израиля

Критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru заявил, что жюри украло победу у участницы «Евровидения» от Израиля Эден Голан.

«Отличная певица из Израиля по политическим причинам получила очень мало баллов, жюри словно вычеркнуло ее. Можно сказать, что у нее украли победу. Израиль резко вырвался вперед после зрительского голосования, и, если бы оценки жюри были другие, Израиль вполне бы мог одержать победу в этом году», — высказался Бабичев.

Израильская певица Эден Голан, которая вышла в финал международного песенного конкурса «Евровидение», попала в базу украинского сайта «Миротворец». Украина обвинила артистку в «легализации оккупации Крыма», незаконной коммерческой деятельности на оккупированных территориях, нарушении государственной границы страны и участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

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