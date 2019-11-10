Искавшие тело студентки СПбГУ водолазы нашли останки еще одного человека

close
Сотрудники Поисково-спасательной службы возле дома преподавателя Санкт-Петербургского... Сотрудники Поисково-спасательной службы возле дома преподавателя Санкт-Петербургского...
Сотрудники Поисково-спасательной службы возле дома преподавателя Санкт-Петербургского...
Александр Демьянчук/ТАСС

Во время поисков останков тела убитой преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым 24-летней студентки в реке Мойка в Санкт-Петербурге водолазы обнаружили останки еще одного человека. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в реке был обнаружен скелет неизвестного человека.

По факту обнаружения останков решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но не в отношении доцента СПбГУ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Убившему студентку преподавателю СПбГУ назначили психиатрическую экспертизу

«Он угрожал»: убивший девушку историк нападал на студентов

Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ лишили должности в институте Лиона