Искавшие тело студентки СПбГУ водолазы нашли останки еще одного человека

Во время поисков останков тела убитой преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым 24-летней студентки в реке Мойка в Санкт-Петербурге водолазы обнаружили останки еще одного человека. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в реке был обнаружен скелет неизвестного человека.

По факту обнаружения останков решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но не в отношении доцента СПбГУ.

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