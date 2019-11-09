Украинцы вышли на акцию к посольству Польши из-за задержания националиста

У польского посольства в Киеве проходит акция в поддержку заместителем командира УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — «Газета.Ru») Игоря Мазура, сообщает агентство UNN.

Несколько десятков человек вышли к посольству с требованием освободить задержанного в Польше Мазура. По заявке организаторов акции, она продлится два часа, ожидается около 300 участников.

На месте дежурит Национальная гвардия Украины.

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