В британском городе открыли площадь в честь Волгограда
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Площадь, названная в честь российского города-героя Волгограда, была открыта в центре британского Ковентри. Об этом сообщает ТАСС.
Церемонию открытия площади посетил представитель королевы Елизаветы II, местные и российские чиновники, а также делегация из Волгограда.
По словам главы горсовета Абдула Салам Хана, площадь решили назвать в честь Волгограда, чтобы отдать дань дружбе городов.
«Наша дружба укреплялась на протяжении годов», — подчеркнул Хан.
До этого в честь Волгограда в городе уже называли площадь, но она находилась на окраине.