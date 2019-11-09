В британском городе открыли площадь в честь Волгограда

Площадь, названная в честь российского города-героя Волгограда, была открыта в центре британского Ковентри. Об этом сообщает ТАСС.

Церемонию открытия площади посетил представитель королевы Елизаветы II, местные и российские чиновники, а также делегация из Волгограда.

По словам главы горсовета Абдула Салам Хана, площадь решили назвать в честь Волгограда, чтобы отдать дань дружбе городов.

«Наша дружба укреплялась на протяжении годов», — подчеркнул Хан.

До этого в честь Волгограда в городе уже называли площадь, но она находилась на окраине.