Время продажи алкоголя хотят сократить на два часа в Калининграде

Депутаты Калининградской областной думы внесли поправки в закон «О розничной продаже алкогольной продукции». Они хотят изменить время продажи спиртного, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный парламент.

Новые правила устанавливают запрет на продажу алкоголя с 21.00 до 11.00. Кроме того, нельзя будет купить спиртное в следующие праздничные дни: Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).

Причиной внесения изменений в закон стала статистика по области, согласно которой каждое шестое преступление в регионе совершается в состоянии алкогольного опьянения. Также в регионе зафиксирован рост числа несовершеннолетних, употребляющих алкоголь. Кроме того, многих водителей отстранили от управления автомобилем из-за пьянства за рулем.

Ранее продажа спиртного в области была разрешена с 10.00 до 22.00.

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