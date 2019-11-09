В СПбГУ отреагировали на данные об убийстве девушки преподавателем

Администрация Санкт-Петербургского государственного университета отреагировала на сообщения о доценте Олеге Соколове, которого обвиняют в убийстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

В СПбГУ выразили соболезнования родным и близким погибшей девушки. По словам представителя вуза, администрация университета шокирована произошедшим.

Уголовное дело в отношении доцента СПбГУ было возбуждено после его спасения из реки, в рюкзаке мужчины были найдены отрубленные женские руки. В настоящее время проводится расследование.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Преподаватель СПбГУ признался в убийстве и расчленении девушки

— Появилось видео с подозреваемым в жестоком убийстве преподавателем СПбГУ