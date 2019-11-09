В Минздраве сообщили о снижении смертности от отравления алкоголем
Замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что в России за последние 14 лет смертность от алкогольных отравлений сократилась более чем на 70%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также отметил, что смертность от алкогольных психозов снизилась на 80%.
Еще Салагай добавил, что число летальных исходов от алкогольных заболеваний печени в в 2003-2017 годах уменьшилась более чем на 20%.
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