Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японская туристка, побывавшая на Сахалине, призналась СМИ, что была поражена, увидев вывески только на русском языке, передает РИА «Новости».

Она заявила, что вокруг были «одни русские».

«Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке», - пожаловалась она.

Какие еще у женщины были ожидания при планировании поездок, она не уточнила.

В то же время туристка отметила, что провела на Сахалине прекрасные 4 дня, а местные достопримечательности привели ее в восторг.