Подросток спас провалившегося под лед ребенка под Свердловском

В городе Дегтярске Свердловской области 14-летний подросток Дмитрий Апресо спас ребенка, который провалился под лед в местном пруду. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что мальчик гулял со своим другом, когда они услышали крики о помощи со стороны пруда. Затем друзья увидели, как за корку льда держится маленькая девочка, а рядом с ней сидит подруга.

Уточняется, что Аперсов протянул тонущей руку, однако лед не выдержал нагрузки. после этого уже в воде подросток помог девочке вскарабкаться на сушу, а сам вылезти из воды с третьей попытки, после чего осторожно добрался до берега.

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что мальчика представят к награде.