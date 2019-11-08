Слова Путина об ужесточении ответственности за врачебные ошибки были вырваны из контекста

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова президента России Владимира Путина об усилении ответственности за ошибки врачей были вырваны из контекста. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, в Кремле заинтересовались дискуссиями относительно ответственности за врачебные ошибки, в которых неверно интерпретировались те слова главы государств.

«Там явно было совершенно выдернуто из контекста. Не идет речи о какой-то линии в сторону усиления ответственности за врачебные ошибки. Это не так», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что президент имел ввиду ответственность за врачебные ошибки при злоупотреблениях в определении инвалидности, об усилениях и ужесточениях речи не шло.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин не исключил ужесточение наказания для медиков за ошибки при назначении инвалидности