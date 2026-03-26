Дача стала для россиян альтернативой городской квартире

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Глава VEROL Коваленко: в 2026 году дача стала для россиян альтернативой квартире
encierro/Shutterstock/FOTODOM

Россияне все чаще воспринимают дачу не как место для редких летних выездов, а как полноценное пространство для жизни, отдыха и даже работы. В 2026 году загородный дом для многих стал альтернативой городской квартире. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель VEROL Евгений Коваленко, ссылаясь на опрос компании.

«Дача уже давно перестала быть исключительно сезонным форматом. Опрос показал, что 36,5% владельцев загородных домов проводят там почти каждые выходные в сезон. Еще 19,4% живут за городом большую часть года, столько же бывают на даче несколько раз за сезон, а 9,7% проводят там все лето. Это говорит о том, что для значительной части россиян загородное жилье стало важной частью повседневной жизни», — отметил Коваленко.

По его словам, меняются и сценарии использования дачи: чаще всего ее выбирают для отдыха и смены обстановки — так ответили 64,5% респондентов. Еще 48,4% используют загородный дом для встреч с друзьями и семьей. При этом 29% уже адаптировали дачу под удаленную работу, а 16,1% рассматривают ее как место постоянного проживания. Таким образом, дача все заметнее превращается в гибридное пространство, где можно совмещать быт, работу и восстановление, уточнил Коваленко.

По его словам, в новом сезоне россияне планируют не только отдыхать, но и вкладываться в благоустройство. По данным исследования, 67,7% собираются проводить время на природе, 35,5% намерены заниматься садом и огородом, 32,3% — улучшать участок, а еще 29% — ремонтировать или обновлять дом. Самыми востребованными зонами остаются сад и участок, а также террасы и веранды. Среди внутренних помещений чаще других используются кухня и гостиная.

При этом главным ограничением для многих остается бюджет. Почти треть участников опроса признались, что ориентируются прежде всего на стоимость, а не на конкретный материал. Самой популярной статьей расходов на обновление дачи оказался диапазон от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Это означает, что рынок загородного ремонта в 2026 году, вероятнее всего, будет расти за счет доступных решений и частичных улучшений, а не капитальной перестройки домов.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало строительство загородных домов.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!