Дача стала для россиян альтернативой городской квартире

Россияне все чаще воспринимают дачу не как место для редких летних выездов, а как полноценное пространство для жизни, отдыха и даже работы. В 2026 году загородный дом для многих стал альтернативой городской квартире. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель VEROL Евгений Коваленко, ссылаясь на опрос компании.

«Дача уже давно перестала быть исключительно сезонным форматом. Опрос показал, что 36,5% владельцев загородных домов проводят там почти каждые выходные в сезон. Еще 19,4% живут за городом большую часть года, столько же бывают на даче несколько раз за сезон, а 9,7% проводят там все лето. Это говорит о том, что для значительной части россиян загородное жилье стало важной частью повседневной жизни», — отметил Коваленко.

По его словам, меняются и сценарии использования дачи: чаще всего ее выбирают для отдыха и смены обстановки — так ответили 64,5% респондентов. Еще 48,4% используют загородный дом для встреч с друзьями и семьей. При этом 29% уже адаптировали дачу под удаленную работу, а 16,1% рассматривают ее как место постоянного проживания. Таким образом, дача все заметнее превращается в гибридное пространство, где можно совмещать быт, работу и восстановление, уточнил Коваленко.

По его словам, в новом сезоне россияне планируют не только отдыхать, но и вкладываться в благоустройство. По данным исследования, 67,7% собираются проводить время на природе, 35,5% намерены заниматься садом и огородом, 32,3% — улучшать участок, а еще 29% — ремонтировать или обновлять дом. Самыми востребованными зонами остаются сад и участок, а также террасы и веранды. Среди внутренних помещений чаще других используются кухня и гостиная.

При этом главным ограничением для многих остается бюджет. Почти треть участников опроса признались, что ориентируются прежде всего на стоимость, а не на конкретный материал. Самой популярной статьей расходов на обновление дачи оказался диапазон от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Это означает, что рынок загородного ремонта в 2026 году, вероятнее всего, будет расти за счет доступных решений и частичных улучшений, а не капитальной перестройки домов.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

