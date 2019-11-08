Устроившего стрельбу в Забайкалье срочника направят на психиатрическую экспертизу в Москву

Устроивший стрельбу в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов будет направлен в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщает ТАСС со ссылкой на отца солдата Салима Шамсутдинова.

По его словам, экспертиза будет проводиться в декабре.

Она рассказал, что экспертиза пройдет в Москве в декабре, более точных сроков пока нет.

Салим Шамсутдинов 6 ноября встречался с сыном в СИЗО в Чите.

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