Устроившего стрельбу в Забайкалье срочника направят на психиатрическую экспертизу в Москву
close
Устроивший стрельбу в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов будет направлен в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщает ТАСС со ссылкой на отца солдата Салима Шамсутдинова.
По его словам, экспертиза будет проводиться в декабре.
Она рассказал, что экспертиза пройдет в Москве в декабре, более точных сроков пока нет.
Салим Шамсутдинов 6 ноября встречался с сыном в СИЗО в Чите.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье заявил, что будет добиваться правды
— Защита Шамсутдинова будет добиваться переквалификации дела