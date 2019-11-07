Попавшая в больницу в Турции и доставленная в Петербург россиянка вышла из комы

Россиянка Кира Шиловская, которая попала в больницу на отдыхе в Турции и после была доставлена санавиацией в Санкт-Петербург, вышла из комы, ее состояние оценивается как средней тяжести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя комитета по здравоохранению.

Как отмечается, женщину перевели из реанимации. Других подробностей не приводится.

Россиянка Кира Шиловская перенесла инсульт во время отдыха в Турции, где она отдыхала с матерью и четырехлетней дочерью.

В конце октября текущего года Шиловскую доставили в Петербург и поместили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

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