В Оренбургской области за взятку арестовали первого заместителя главы Новотроицка

В Оренбургской области суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для первого заместителя главы города Новотроицк Артема Липатова, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Новотроицкого суда.

Следствие обвинило Липатова в получении взятки в особо крупном размере.

Корме того, в материалах уголовного дела сообщается, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.

Отмечается, что в ходе заседания чиновник вину не признал.

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