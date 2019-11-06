В Татарстане кошку-наркокурьера сдали в приют

Кошку, которая пыталась пронести гашиш в исправительную колонию № 10 в Татарстане, сдали в приют. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Как отмечается, животное отдали в приют, расположенный в Набережных Челнах.

По словам ветеринара приюта, кошка практически здорова.

После всех ветеринарных процедур, в том числе прививок и стерилизации, ее поселят в общем вольере.

В октябре текущего года заключенные колонии пытались использовать кошку в качестве курьера, в ошейнике пойманного животного сотрудники исправительного учреждения обнаружили почти 13 грамм гашиша.

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