Путин усомнился в необходимости делить обучение на бакалавриат и магистратуру
Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости делить обучение на бакалавриат и магистратуру, передает РИА «Новости».
По его словам, в частности вопросы возникают при подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
«Это эффективно делить бакалавриат, магистратуру? Что это дает? Это просто голая схема модная или в этом есть какой-то смысл?» — спросил Путин.
Он также задался вопросом о целесообразности вернуть прежнюю систему специалитета, когда обучение длилось пять лет.
При этом глава государства отметил, что разделение на бакалавриат и магистратуру подходит для ряда специальностей, в том числе технических.
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