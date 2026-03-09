В Петропавловске-Камчатском произошел сход снежной лавины

МЧС России: лавина сошла на трассу в Петропавловске-Камчатском

Лавина сошла на автомобильную дорогу на улице Высотная в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

В заявлении говорится, что ЧП произошло утром 9 марта. На место происшествия выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда ведомства, специалисты с помощью лавинных щупов обследовали снежную массу.

«Автомобилей и людей под снегом не оказалось. Дорожная техника приступила к расчистке автодороги», — отмечается в тексте.

Как рассказали в МЧС, движение на данном участке трассы было временно ограничено.

В ведомстве добавили, что на территории Камчатского края объявили лавинную опасность. Особый режим будет действовать до 11 марта включительно.

По данным Telegram-канала Amur Mash, на Петропавловск-Камчатский обрушились снег с дождем. Из-за этого многие улицы оказались затоплены, внедорожникам приходится вытягивать автобусы с помощью тросов.

На фоне неблагоприятных погодных условий в городе произошло частичное отключение света. Обесточенными оказались дома на улицах Океанская, Рябиковская, Дачная, Автомобилистов и Павлова. Также электричество пропало в районе Сероглазка и населенном пункте Елизово.

Ранее в Уфе бабушку с внучкой накрыло снежной лавиной.