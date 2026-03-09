Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

На Украине сотрудники военкомата по ошибке остановили депутата

На Украине сотрудники ТЦК остановили депутата и попросили взятку до $50 тысяч
Shutterstock

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военного комиссариата) остановили автомобиль, в котором находился депутат Верховной Рады Александр Федиенко. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники ТЦК озвучили ему сумму, которую украинские мужчины готовы отдавать в качестве взятки, чтобы их не забирали в армию и не отправляли на поле боя.

Федиенко отметил, что ежедневно получает до 10 обращений от украинских граждан относительно возможных противоправных действий представителей ТЦК и сотрудников украинской полиции, поэтому он лично проверяет работу мобильных постов в Киеве, Броварах и Борисполе. Помимо прочего, депутат смотрит на то, имеют ли сотрудники ТЦК опознавательные знаки и боди-камеры.

На опубликованном парламентарием видео зафиксирован его разговор с представителями ТЦК. В частности, Федиенко настаивает на том, чтобы сотрудники представились и показали лицо, сняв балаклавы. Затем он уточнил сумму взятки. Ему назвали сумму в $50 тысяч.

Ранее сотрудники ТЦК силой затащили жителя Одессы в микроавтобус прямо на дороге.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!