На Украине сотрудники военкомата по ошибке остановили депутата

На Украине сотрудники ТЦК остановили депутата и попросили взятку до $50 тысяч

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военного комиссариата) остановили автомобиль, в котором находился депутат Верховной Рады Александр Федиенко. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники ТЦК озвучили ему сумму, которую украинские мужчины готовы отдавать в качестве взятки, чтобы их не забирали в армию и не отправляли на поле боя.

Федиенко отметил, что ежедневно получает до 10 обращений от украинских граждан относительно возможных противоправных действий представителей ТЦК и сотрудников украинской полиции, поэтому он лично проверяет работу мобильных постов в Киеве, Броварах и Борисполе. Помимо прочего, депутат смотрит на то, имеют ли сотрудники ТЦК опознавательные знаки и боди-камеры.

На опубликованном парламентарием видео зафиксирован его разговор с представителями ТЦК. В частности, Федиенко настаивает на том, чтобы сотрудники представились и показали лицо, сняв балаклавы. Затем он уточнил сумму взятки. Ему назвали сумму в $50 тысяч.

Ранее сотрудники ТЦК силой затащили жителя Одессы в микроавтобус прямо на дороге.