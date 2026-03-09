Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвичам назвали дату начала метеорологической весны в столице

Синоптик Тишковец: метеорологическая весна придет в Москву 10 марта
Алексей Майшев/РИА Новости

Метеорологическая весна придет в Москву во вторник, 10 марта, воздух прогреется до +8°C. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Десятого марта, по всей видимости, с опережением климатического графика на 10 суток, в Москве начнется метеорологическая весна, то есть произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через «ноль» в сторону положительных значений», — написал он.

По словам синоптика, в ночь на вторник в теплом секторе циклона ожидается пасмурная погода и небольшие осадки в смешанном агрегатном состоянии. Температура воздуха в это время составит от 0°C до +3°C.

Тишковец отметил, что в течение дня под влиянием промежуточного гребня с запада облака поредеют, а солнце прогреет воздух до температуры до +5...+8°C. Ожидается западный ветер со скоростью 3-8 м/с, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, уточнил эксперт.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что снег в Москве полностью растает к середине апреля. Он обратил внимание, что только за первые дни марта снежный покров в Москве уменьшился на 18 сантиметров.

Ранее синоптик Шувалов спрогнозировал волну тепла и сход снега в Петербурге.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!