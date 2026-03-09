Москвичам назвали дату начала метеорологической весны в столице

Метеорологическая весна придет в Москву во вторник, 10 марта, воздух прогреется до +8°C. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Десятого марта, по всей видимости, с опережением климатического графика на 10 суток, в Москве начнется метеорологическая весна, то есть произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через «ноль» в сторону положительных значений», — написал он.

По словам синоптика, в ночь на вторник в теплом секторе циклона ожидается пасмурная погода и небольшие осадки в смешанном агрегатном состоянии. Температура воздуха в это время составит от 0°C до +3°C.

Тишковец отметил, что в течение дня под влиянием промежуточного гребня с запада облака поредеют, а солнце прогреет воздух до температуры до +5...+8°C. Ожидается западный ветер со скоростью 3-8 м/с, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, уточнил эксперт.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что снег в Москве полностью растает к середине апреля. Он обратил внимание, что только за первые дни марта снежный покров в Москве уменьшился на 18 сантиметров.

Ранее синоптик Шувалов спрогнозировал волну тепла и сход снега в Петербурге.