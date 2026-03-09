«По сравнению с упадком»: советская лыжница сравнила жизнь в России и Швеции

Выступавшая за сборную СССР лыжница Антонина Ордина сравнила уровень жизни в России и Швеции, отметив маленькие шведские зарплаты и пенсии. Ее слова приводит Sport24.

«Мне кажется, Россия расцветает, хоть сейчас и тяжелые времена. Но по сравнению с тем упадком, который происходит в Швеции, Россия живет и развивается», — поделилась она.

Ордина родилась в семье военного. В 1963 году вместе с родителями она переехала в поселок Бурашево, где начала заниматься лыжным спортом под руководством Александра Шмелева. Высшим достижением Ординой является победа в составе эстафетной четверки сборной СССР на чемпионате мира 1987 года в Оберстдорфе. В 1988 году она становилась чемпионкой СССР в гонке на 30 км.

С 1994 года выступала под флагом Швеции, представляла эту страну на Олимпийских играх в Лиллехамере (1994) и Нагано (1998). Наиболее успешно лыжница выступила на Олимпиаде в Лиллехамере, где заняла шестое место в эстафете и седьмое место в гонке на 15 км. После завершения спортивной карьеры в 2002 году она работала в подразделении шведской полиции, отвечающем за работу с нарушившими закон мигрантами.

