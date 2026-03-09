Размер шрифта
Российский игрок Кучеров установил рекорд «Тампы» всех времен

John E. Sokolowski/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил клубный рекорд всех времен. Об этом сообщает пресс-служба лиги в социальной сети X.

В ночь на 9 марта «Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Баффало Сэйрбз» со счетом 7:8. Кучеров в этом матче набрал четыре очка, записав на свой счет две заброшенные шайбы и две результативные передачи.

Кучеров стал первым игроком в истории франшизы «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшим четыре или более очков в течение двух дней подряд. 8 марта в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) он отдал четыре голевых паса.

В текущем сезоне НХЛ Кучеров сыграл в 58 матчах, в которых записал на свой счет 34 заброшенные шайбы и 70 голевых передач.

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Перед паузой на Олимпиаду стало известно, что он стал второй звездой недели в НХЛ, уступив только соотечественнику Кириллу Капризову — нападающему «Миннесоты Уайлд».

Ранее «Питтсбург» без Евгения Малкина проиграл по буллитам «Филадельфии» в матче НХЛ.

 
