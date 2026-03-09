Размер шрифта
В США спрогнозировали уничтожение нового верховного лидера Ирана

Сенатор Грэм: новый аятолла Ирана Моджаба Хаменеи повторит судьбу своего отца
CNP/AdMedia/Global Look Press

Сын Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи, который стал верховным лидером Ирана, не устраивает США, поэтому его «постигнет та же участь, что и отца». Об этом в соцсети X написал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Когда речь заходит о будущем региона и иранского народа, сын почившего кровожадного аятоллы – это не те перемены, которых мы ждем. Он жил на широкую ногу, пока иранский народ страдал, и находился на передовой разжигания ненависти, потому что сам является религиозным нацистом. Я считаю, что это лишь вопрос времени, когда его постигнет та же участь, что и отца – одного из самых злых людей на планете», – написал Грэм.

Также сенатор призвал иранский народ «стоять твердо» и подчеркнул, что его «освобождение близко».

После того, как в ночь на 1 марта в результате ударов США и Израиля был уничтожен верховный лидер Ирана Али Хаменеи, преемником назначили его сына Моджтабу Хаменеи, который был одним из главных кандидатов на этот пост. Затем Корпус стражей исламской революции (элитные части армии Ирана) присягнул на верность новому лидеру.

При этом президент США Дональд Трамп говорил, что американцы хотят сменить нынешнее руководство Ирана, чтобы у страны был «хороший лидер».

Ранее Грэм сравнил атаку США на Иран со Второй мировой войной.

 
