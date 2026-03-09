Размер шрифта
Российские военные ударом дрона уничтожили диверсантов в Харьковской области

«СВ»: возле Купянска обнаружили и уничтожили переодетых украинских диверсантов
Виктор Антонюк/РИА «Новости»

У Купянска в Харьковской области российские военные уничтожили разведчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся скрытно пробраться в город. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Отмечается, что диверсионная группа была переодета в гражданскую одежду, спрятала оружие и шла по берегу реки Оскол, прячась за деревьями.

Несмотря на все предосторожности, лазутчики выдали себя сами. Когда рядом оказался разведывательный беспилотник, у одного из диверсантов не выдержали нервы, говорится в сообщении.

Украинский военный вытащил автомат и открыл огонь по беспилотнику. Дрон остался цел и улетел для вызова подкрепления. Прилетел FPV-дрон на оптоволокне. Диверсанты пытались отстреливаться, потом убегать, но были ликвидированы.

В феврале сообщалось, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило семь украинских диверсантов у Димитрова. Диверсанты пытались обойти российские штурмовые группы и нанести удар с тыла.

Ранее две группы украинских диверсантов были уничтожены под Купянском при попытке проникнуть в тыл российской армии.

 
