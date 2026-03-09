Размер шрифта
СМИ сообщили, кто получает самые высокие зарплаты в РФ

РИА Новости: самые высокие средние зарплаты в РФ получают управляющие фондами
Самые высокие средние зарплаты в России в декабре получали управляющие фондами (деятельность по управлению активами за вознаграждение или на договорной основе в интересах физлиц и юрлиц). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

По информации агентства, средний заработок управляющих фондами составил 897 тысяч рублей. На втором месте по величине средних зарплат оказались работники холдинговых компаний — они получали по 732,2 тысячи рублей. Третье место заняли сотрудники головных офисов со средней зарплатой в 551,8 тысячи рублей.

Средняя зарплата рассчитывается с учетом премий и бонусов до вычета налогов. При расчете учитывают доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

9 марта ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сообщал, что число российских регионов, где средняя заработная плата составляет 150 тысяч рублей и больше, в декабре 2025 года увеличилось до 12.

Лидером рейтинга по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате стала Москва, где этот показатель составил 288 524 рубля.

Ранее в РФ рекордно выросла средняя зарплата.

 
