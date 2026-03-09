Размер шрифта
Общество

В Минпросвещения рассказали, какие слова нельзя использовать в сочинении ЕГЭ

Филолог Ухова: слово «краш» будет расцениваться как грубое нарушение на ЕГЭ
Александр Кряжев/РИА Новости

Доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова заявила, что слово «краш» будет расцениваться как грубое речевое нарушение в сочинении ЕГЭ по русскому языку. Ее слова передает ТАСС.

Она напомнила, что подобные слова, как и их производные, относятся к сленгу, использование которого уместно только в неформальном общении — в межличностной коммуникации, в кругу сверстников.

«Сленг — это лексика ограниченной сферы употребления, далекая от норм литературного языка. Именно поэтому, например, в сочинении ЕГЭ такое слово будет квалифицировано как грубое речевое нарушение», — поделилась Ухова.

7 марта она говорила, что слово «краш», обозначающее объект влюбленности, закрепилось в русском языке и уже к 2020 году вышло за пределы поколения зумеров.

По словам Уховой, у «crush» нет русского эквивалента, который передавал бы недостижимость чувств, а в английском языке это слово связано с семантикой «разрушения» и «сильного удара», что в свою очередь метафорически отражает состояние влюбленности. В словаре Максима Кронгауза «краш» дается следующее определение: это молодежное сленговое слово, обозначающее человека — реального или знаменитость, на которого направлена тайная или недостижимая влюбленность, отметила эксперт.

Ранее выбранное россиянами слово года оказалось запрещено в сочинении на ЕГЭ.

 
