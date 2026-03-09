Названы последствия нефти по $100 из-за ситуации на Ближнем Востоке

Если цена барреля Brent будет держаться на уровне $100-110 в течение квартала и более, в мире могут возникнуть риски рецессии. Об этом «Газете.Ru» заявила член центрального совета партии «Справедливая Россия», участник рабочей группы Госдумы, экс-член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Епифанова.

Рецессия — это спад экономической активности, чаще всего фиксируемый как снижение ВВП два квартала подряд.

«Рецессионные риски начинают усиливаться при удержании котировок нефти в коридоре $100–110 в течение квартала и выше. Именно эти уровни исторически служат точкой невозврата, ускоряя инфляцию и вынуждая центробанки поддерживать высокие ставки длительное время. Для развивающихся экономик — Индии, Турции, государств Юго-Восточной Азии — такая динамика означает прямой удар по торговому балансу и национальным валютам. Я считаю, что критический порог для мировой экономики сейчас ниже, чем в 2008-м или 2014-м годах: накопленный долг и без того замедленный рост делают систему менее устойчивой. Одним словом, если Brent закрепится выше $110 на фоне реального дефицита, а не спекулятивных настроений, разрушение спроса начнется через два-три месяца — сначала в наиболее уязвимых звеньях, затем по цепной реакции охватывая все более широкие секторы, причем такой сценарий вписывается в предупреждения нобелевских экономистов о том, что асимметричные шоки в ключевых сырьевых рынках способны спровоцировать каскадные сбои в глобальной торговой системе», — отметила Епифанова.

По ее словам, при дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке базовый сценарий для нефти — не резкий всплеск, а волатильность с восходящим трендом, когда марка Brent закрепляется в диапазоне $85–95 за баррель с кратковременными выбросами до $100–105 при реальной угрозе сокращения поставок. Устойчивый рост выше этих отметок маловероятен, считает экс-сенатор. Она пояснила, что рынок все-таки адаптировался к геополитическим рискам, стратегические резервы США и Китая остаются доступными, а американская сланцевая добыча активизируется уже при $80 плюс.

«Полагаю , что решающее значение имеет скорость изменения цен: резкий скачок на $20–30 за месяц наносит экономике больший ущерб, чем постепенный подъем к аналогичным значениям за полгода, что кстати соответствует выводам экономистов о том, что нерешительность и внезапность колебаний рынка усиливают панические настроения и нарушают инвестиционные циклы», — заключила Епифанова.

