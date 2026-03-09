На видео попало падение американской ракеты Patriot на жилой район в Бахрейне

В сети появилось видео падения ракеты Patriot в жилом районе Ситры в Бахрейне

Ракета, выпущенная из американского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, рухнула на жилой район города Ситра в Бахрейне. Соответствующие видеокадры передает РИА Новости.

На момент публикации власти не комментировали факт падения. Видео опубликовали очевидцы инцидента в соцсетях.

9 марта турецкий новостной канал TRT Haber сообщил о том, что американская ракета Patriot отклонилась от курса и упала в жилом районе столицы Бахрейна — Манамы. По предварительной информации, в результате произошедшего есть пострадавшие среди мирного населения.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее иранский беспилотник ранил несколько мирных жителей в столице Бахрейна.