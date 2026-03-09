Российские войска уничтожили пусковую установку MLRS в Харьковской области

Российские войска уничтожили пусковую установку реактивной системы MLRS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, установка производства США была уничтожена двумя управляемыми ракетами. Она находилась в районе населенного пункта Молодовая.

«В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО MLRS, обеспечивающая ее автомобильная техника и до 10 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.

Накануне в Харьковской области также была уничтожена огневая позиция реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Удар был нанесен с помощью двух беспилотников «Герань-2» в районе населенного пункта Каменная Яруга.

1 марта оборонное ведомство сообщило, что ВСУ потеряли пусковую установку РСЗО HIMARS и боевую машину РСЗО «Град» в результате действий группировки войск «Север».

В феврале Вооруженные силы (ВС) России уничтожили РСЗО Vampire, с помощью которой украинские военные осуществляли обстрелы Белгородской области. По информации российских силовых структур, бойцы группировки войск «Север» обнаружили установку в Харьковской области и ликвидировали ее.

