Можно ли предсказать первое возникновение аллергии во взрослом возрасте

Аллергия может впервые проявиться во взрослом возрасте — такую аллергию иногда называют латентной. Как рассказала «Газете.Ru» врач аллерголог-иммунолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Екатерина Андреева, точно предсказать первое возникновение симптомов поллиноза до наступления сезона аллергий пока невозможно. Однако существуют методы, которые помогают определить характерные для аллергиков признаки.

«Ученые работают над изобретением тест-систем, которые научатся замечать в крови или в другом биологическом материале минимальные концентрации воспалительных веществ, которые запускают аллергию до того, как проявятся симптомы. Пока такие анализы недоступны. Однако есть методы, которые определяют характерные для аллергиков последовательности генов в биологическом материале. Иногда пациенты сдают самостоятельно анализы крови, которые могут указывать на наличие аллергического воспаления до появления аллергии. Однако такие варианты обследования малоинформативны, потому что могут указывать на наличие аллергии у не аллергиков. У таких пациентов может быть латентная аллергия, потому что её носитель в течение всей своей жизни может даже не познакомиться с ее проявлениями. Эффективного профилактического лечения такой аллергии пока нет», — объяснила доктор.

С другой стороны, как правило, поллиноз — рецидивирующая проблема. Если однажды пациент ощутил слезотечение, покраснение глаз, зуд глаз, отек или припухлость век, чихание, зуд в носу, прозрачное отделяемое из носа, затрудненное дыхание, то подобные симптомы будут повторяться всякий раз при контакте с аллергеном.

«Сезонность обострений у таких пациентов можно предсказывать по данным аллергомониторинга и прогнозу погоды. Например, возможны заносы пыльцы в северные регионы вместе с ветром, а осадки замедляют её распространение. Аллергику важно знать карту цветения значимых для него растений, чтобы, к примеру, отказаться от поездки в зону высокой аллергенной нагрузки и остаться там, где сезон поллиноза пока не начался. Например, пациент из Москвы может отмечать снижение весенних симптомов после переезда в Сочи, а пациент из Волгограда может уезжать в Санкт-Петербург в августе, чтобы встретить пыльцу сорных трав в более низких концентрациях, чем на малой родине», — заметила врач.

Для того, чтобы начинать лечение своевременно каждый год, аллергологи-иммунологи проводят обследование с помощью кожных тестов с аллергенами или с помощью специфических IgE к аллергенам. Обычно большого набора тестов не требуется, но иногда выявить тот самый раздражитель очень непросто. В таких случаях на помощь приходят аллергочипы: такие как Alex2, ISAC, ProAllergy, Protia. Они позволяют узнать о наличии реакции сразу к большому перечню аллергенных белков.

