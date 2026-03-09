Размер шрифта
Названа возможная причина удара по школе для девочек в Иране

CBS News: США могли нанести удар по школе в Иране из-за устаревших разведданных
Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

Американские военные могли атаковать школу для девочек на юге Ирана из-за устаревших разведывательных данных. Об этом сообщил телеканал CBS News, сославшись на собственные источники.

Согласно предварительным выводам расследования, есть вероятность, что именно Вооруженные силы США несут ответственность за этот инцидент. По словам одного из источников, солдаты могли нанести удар по ошибке, так как в устаревших разведывательных материалах школа обозначена как военный объект.

Как рассказали еще два источника, в день трагедии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не проводила операции в районе образовательного учреждения. Комментируя ситуацию, заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли обратила внимание, что расследование продолжается.

В свою очередь, журналисты выяснили, что недалеко от подвергшейся атаке школы расположены два объекта Корпуса стражей исламской революции (элитных частей Вооруженных сил Ирана).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Многие города Исламской Республики подверглись атакам, один из ударов пришелся на школу для девочек «Шаджаре Тайебе». В результате 175 человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее Трамп обвинил иранские войска в ударе по школе «Шаджаре Тайебе».

 
