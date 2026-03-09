Размер шрифта
Теннисист Медведев проиграл на старте престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Теннисист Медведев в паре с Тьеном уступили на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Rula Rouhana/Reuters

Российско-американская пара Даниил Медведев и Лёнер Тьен не смогли выйти во второй круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Они проиграли дуэту Артур Риндеркнеш (Франция) / Валантен Вашеро (Монако). Встреча, которая продолжалась 1 час 12 минут, завершилась в двух сетах с результатом 5:7, 3:6.

Медведев / Тьен выполнили три подачи навылет, допустили восемь двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из трёх заработанных. Риндеркнеш и Вашеро сделали в игре два эйса, допустили одну двойную ошибку и смогли реализовать три брейк-пойнта из семи возможных.

Медведев пробился в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в США в личном турнире, одержав победу над 70-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило. Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2. Медведев выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

28 февраля Медведев должен был играть финал турнира ATP-500 в Дубае, однако не провел финальный поединок и завоевал трофей после отказа своего соперника — представителя Нидерландов — Тэллона Грикспора выходить на матч. Нидерландский теннисист был травмирован, свою полуфинальную игру с россиянином Рублевым он уже проводил с повреждением задней поверхности бедра.

Ранее Медведев стал восьмым теннисистом в истории, кто заработал $50 млн призовых.

 
