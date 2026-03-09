Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Очевидцы сняли на видео взрывы на базе пятого флота ВМС США

Mediterranean Man опубликовал видео мощного взрыва на базе ВМС США в Бахрейне

Очевидцы сняли мощный взрыв на базе пятого флота ВМС США в столице Бахрейна Манаме. Видео опубликовал Telegram-канал Mediterranean Man.

«Взрывы в Бахрейне», — говорится в комментарии к публикации.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидца сообщало, что со стороны нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) компании Bapco в Бахрейне поднимается густой дым.

9 марта турецкий телеканал TRT Haber сообщал, что американская ракета Patriot дала сбой и рухнула в жилом районе столицы Бахрейна Манаме. Предварительно, в результате произошедшего есть пострадавшие. Обстоятельства падения ракеты выясняют военные специалисты.

Также 9 марта несколько жителей Бахрейна пострадали в ходе атаки беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел в районе Ситра к югу от Манамы. Пострадали несколько человек, один из них был тяжело ранен. Кроме того, ущерб был нанесен ряду домов.

Ранее Иран ударил по двум странам Персидского залива.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!