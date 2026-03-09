Размер шрифта
Бывшего замдиректора «Калашникова» арестовали за мошенничество

ТАСС: экс-заместителя директора по закупкам концерна «Калашников» арестовали
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Суд в Москве арестовал бывшего заместителя директора по закупкам и логистике концерна «Калашников», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа для Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Обвиняемый арестован и находится в одном из столичных следственных изоляторов», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.

8 марта сообщалось, что в отношении ряда экс-сотрудников «Калашникова» возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере и коммерческого подкупа (статьи 159 и 204 УК РФ) при поставке средств защиты для нужд Минобороны.

В середине февраля текущего года суд продлил на два месяца арест экс-директору по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой в рамках дела о многомиллионном мошенничестве. Женщине было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа.

Ранее победителя «Танцев со звездами» обвинили в хищении миллионов у «Калашникова».

 
