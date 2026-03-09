В США объяснили, почему новый лидер Ирана может быть опаснее своего отца

Ставший верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи может принести США большие проблемы, чем его ликвидированный отец Али Хаменеи. Об этом в соцсети X написал американский политолог Роберт Пейп.

По словам Пейпа, преемник должен будет доказать, что он «достаточно силен, чтобы править», поэтому эскалация конфликта может быть для него необходима.

«Верховный лидер Ирана может сделать эту войну более опасной, чем это было бы в случае с его предшественником. История показывает, что когда лидеров устраняют в начале конфликтов, их преемники часто идут на эскалацию ситуации, чтобы доказать свою власть. Эту закономерность называют «проблемой более сложного преемника»», — заявил он.

Пейп подчеркнул, что свержение лидера государства «часто порождает более воинственных преемников, а не умеренных», так как новый правитель испытывает давление со стороны военной элиты, оппозиции и соперников внутри режима, которые «следят за тем, насколько сильным или слабым он окажется». Эскалация же может обеспечить ему «сохранение власти». Именно поэтому назначение Моджтабы Хаменеи может «загнать обе стороны» в более длительный и опасный конфликт, считает политолог.

«Это одна из причин, почему рынки отреагировали немедленно. Цены на нефть подскочили, поскольку инвесторы заложили в свои расчеты возможность более длительного и масштабного конфликта. Смена руководства редко стабилизирует ситуацию на ранних стадиях войн», — написал Роберт Пейп.

В ночь на 1 марта США и Израиль ликвидировали верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Его преемником стал сын Моджтаба Хаменеи, который считался одним из главных претендентов на этот пост. Корпус стражей исламской революции (элитные части армии Ирана) присягнул ему на верность.

При этом президент США Дональд Трамп отмечал, что власти Вашингтон собирается сменить руководство Ирана и назначить «хорошего лидера».

Ранее в США спрогнозировали ликвидацию нового верховного лидера Ирана.