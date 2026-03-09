Боец ВС РФ рассказал об уникальности перехватчика беспилотников «Елка»

Новейший российский переносной комплекс для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Елка» не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и в этом заключается его уникальность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оператора дронов Вооруженных сил РФ с позывным «Есаул».

По словам военнослужащего, «Елка» оснащена искусственным интеллектом (ИИ). Благодаря этому выполнять задачи с ее помощью можно даже в условиях отсутствия связи, подчеркнул он.

Также боец отметил простоту управления комплексом. «Есаул» пояснил, что даже неподготовленный человек способен за 1,5 часа разобраться в том, как работает данное изделие.

«БПЛА-перехватчик не несет боевой части, осуществляет поражение при помощи кинетического удара. Благодаря встроенному ИИ боец может просто навестись на цель и произвести запуск», — рассказал оператор дронов.

В настоящее время «Елка» используется для защиты объектов военной и гражданской инфраструктуры от украинских беспилотников. Однако речь идет только о сооружениях в зоне боевых действий и в приграничных регионах РФ.

Ранее столичные разработчики презентовали портативный дрон-перехватчик «Елка», устойчивый к средствам РЭБ.