В США предрекли «потрясения» для американцев из-за войны с Ираном

Профессор Липман: начав войну с Ираном, Трамп шагнул в неизвестность
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Начав военные действия против Ирана, президент США Дональд Трамп «шагнул в неизвестность», и теперь американских граждан «ждут куда большие потрясения», чем они думают. Об этом газете The New York Times заявила профессор международных исследований в Северо-Западном университете Мария Липман.

«Начав войну с Ираном, Трамп шагнул в неизвестность. Я думаю, что Соединенные Штаты и американских граждан ждут куда большие потрясения, чем они сейчас думают», — отметила она.

Издание отмечает, что спустя неделю после начала конфликта в Иране «нет никаких доказательств того», что иранские чиновники или солдаты «начинают капитулировать». При этом власти страны «сохраняют контроль над режимом», пишет NYT.

До этого СМИ написали о том, что в США появилась петиция, в которой тысячи американских граждан потребовали призвать младшего сына Трампа Бэррона в армию для отправки в Иран.

8 марта объединенное центральное командование американских ВМС (CENTCOM) сообщило, что во время операции «Эпическая ярость» против Ирана США потеряли седьмого военнослужащего. При этом Корпус стражей исламской революции заявлял о том, что были ликвидированы и получили ранения 560 американских военных.

Также отставной американский офицер Станислав Крапивник заявил, что «дела у США идут очень плохо», и «они этого не планировали». Кроме того, СМИ писали, что США за первую неделю операции в Иране потратили более $6 млрд.

Ранее в США спрогнозировали ликвидацию нового верховного лидера Ирана.

 
